Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul’da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.