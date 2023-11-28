Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da ışıklı kavşakta kırmızı ihlalinin yapıldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da ışıklı kavşakta kırmızı ihlalinin yapıldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde (Güldalı Sokak kavşağı-Pazartesi pazarı girişi) meydana geldi. Çorlu Park istikametinden Mustafa Kemal Caddesi yönüne seyreden Kemal B. idaresindeki 34 BIR 604 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Bülent T. yönetimindeki 41 AEZ 474 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.