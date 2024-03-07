Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücüler cezadan kaçamadı

Bilecik'te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak suçundan 15 bin 60 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücüler cezadan kaçamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te 10 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak suçundan 15 bin 60 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce drone ile tespit edilen 15 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetlemelerde, 10 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işık Kuralına Uymamak’ maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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