Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alevler içinde kaldı
Bilecik'te alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Bilecik’te alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Bilecik Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinin yakınlarındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 11 AAY 987 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü otomobilini park edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek çevreye zarar vermeden söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken yanma sebebi araştırılıyor.