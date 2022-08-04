Siemens
SON
DAKİKA
Sarıgül: 'Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun'
Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu
Fenerbahçe turda avantajı yakaladı
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 - Slovacko: 0 (Maç sonucu)
BBP İl Başkanı yarın Silivri’ye geliyor
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu

Arnavutköy'de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil içinde bulunan yabancı uyruklu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü Sultangazi istikametine doğru ilerleyen otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada yabancı uyruklu Hasna Ali Saleh isimli 7 aylık hamile kadın otomobil içinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan trafik ise araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

“İETT şoförüne isyan etti”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü İETT şoförüne isyan etti. Araç sürücüsü Mehmet Aydın, “Ben ve önümdeki araç şeridinde ilerliyordu. İETT otobüsü çok hızlı geldi ve kırmızıda geçti. Bana çarptı benim aracım olduğu yerde döndü. Yaralılar vardı bir hamile bayan araçta sıkıştı. İtfaiye ve ambulansı aradık yaralı kadın hastaneye götürüldü” dedi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin