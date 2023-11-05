Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı

Bursa’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Gökdere Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil, 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, takside bulunan yabancı uyruklu 4 yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.