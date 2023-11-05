Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Gökdere Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil, 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, takside bulunan yabancı uyruklu 4 yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.