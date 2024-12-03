Kırmızı ışıkta geçen tır, üniversiteli iki kızı ağır yaraladı

İstanbul Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta geçen tır, yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli iki kıza kaldıkları yurdun önünde çarparak ağır yaraladı. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi’nden kız öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre yurtta kalan J.A.(17) ve E.Y. (19) trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada F.O. (29) yönetimindeki tır, durmayarak kırmızı ışıkta geçti. Aracın dorse kısmı 2 kıza çarparak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 2 kız hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan F.O. görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki KGYS kameralarının incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.