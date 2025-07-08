Kırmızı ışıkta geçti, faciaya yol açıyordu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırmızı ışık yanarken U dönüşü yapmak istediği iddia edilen araca, karşı istikametten gelen otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunanlar yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Salim Dervişoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı esnada U dönüşü yapmak isteyen, N.B. idaresindeki 41 F 8136 plakalı araca, Murat C. idaresindeki 34 HV 7578 plakalı otomobil çarptı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta tedavileri yapılan yaralılar hastaneye gitmedi.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Murat C., "Ben yeşil ışıkta geçiyordum. Karşıdaki araç bir anda U yaptı. Ona kırmızı ışık yandığına eminim. Kaput açıldı, cama düştü. Hava yastıkları patladı ne olduğunu göremedim. Bir anda buraya kadar geldik" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.