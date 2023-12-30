Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla sürücüsü önce minibüse sonra KGYS direğine çarptı: 1 yaralı

Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla sürücüsü önce bir ticari araca daha sonra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kaza da araç içinde bulunan 1 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken KGYS direği yerinden sökülerek devrildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Memba Işıkları Mevkii’nde gerçekleşti. İddiaya göre ışıklardan Boğazköy istikametine doğru giden Orhan Şengül yönetimindeki 34 GOZ 066 plakalı ticari araca cadde üzerinde Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 34 ASK 047 plakalı Tesla marka elektrikli araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ve elektrikli araç savruldu. Savrulan elektrikli araç yol kenarında bulunan KGYS direğini de yerinden döktü. Sökülen direk caddeye devrildi. Feci kaza da caddedeki başka herhangi bir araç hasar almadı. Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 2 kişiden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.