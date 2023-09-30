Kırmızı ışıkta otobüse çarptı: 1 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırmızı ışıkta otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kırmızı ışıkta otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Pınar E. idaresindeki 10 ADN 006 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kırmızı ışıkta beklemekte olan Mehmet C. idaresindeki 34 BN 8852 plakalı otobüse çarptı. Kazada, araçta bulunan A.E. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.