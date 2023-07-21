Kırmızı ışıkta yolcu otobüsü faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen otobüs ve motosiklet kazasında kazada 1 kişi öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

Olay, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kırklareli istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden M.V. yönetimindeki Kale Seyahate ait 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsüne, Nazif Akman idaresindeki 59 KL 150 plakalı motosiklet Çukuryurt kavşağında iddiaya göre yolcu otobüsünün ışık ihlali yapması sebebiyle çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazif Akman (54) olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan eşi Sevda Akman ağır yaralandı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan Sevda Akman Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Nazif Akman’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirirken, görgü tanıklarının iddiasına göre kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsü şoförü M.V. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nazif Akman’ın cenazesi Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.