Kırmızıgül ailesinin baba acısı
Gazitepe'de faaliyet gösteren Kırmızıgül Kimya'nın sahibi, Sinop dernekleri federasyonu önceki dönem genel başkanı Engin Kırmızıgül'ün babası Mustafa Kırmızıgül hayatını kaybetti.
Yaklaşık 20 yıldır Gazitepe fabrikalar caddesinde faaliyet gösteren Kırmızıgül Kimyanın sahibi olan Mustafa Kırmızıgül, pandemi döneminde taşındığı Kavaklı'da ikamet etmekteydi.
Kırmızıgül’ün cenazesi, bugün Kavaklı’da ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.