Kırmızıgül ailesinin baba acısı

Gazitepe'de faaliyet gösteren Kırmızıgül Kimya'nın sahibi, Sinop dernekleri federasyonu önceki dönem genel başkanı Engin Kırmızıgül'ün babası Mustafa Kırmızıgül hayatını kaybetti.

Kırmızıgül ailesinin baba acısı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Yaklaşık 20 yıldır Gazitepe fabrikalar caddesinde faaliyet gösteren Kırmızıgül Kimyanın sahibi olan Mustafa Kırmızıgül, pandemi döneminde taşındığı Kavaklı'da ikamet etmekteydi.
Kırmızıgül’ün cenazesi, bugün Kavaklı’da ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.