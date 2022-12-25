Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında ’Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırsal kalkınma yatırımları destekleme projeleri değerlendirme toplantısına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şermin Kahraman, sanayi odası yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, muhtarlar, çiftçi ve yatırımcılar katıldı.

Vali Kızılkaya toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticileri desteklemesinin önemine değinerek, Bilecik’teki kırsal alanların desteklenmesi ve tarımsal amaçlı tesislerin sayısının arttırılmasının önemini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik’te kırsal kalkınma yatırımlarının son 10 yılda 153 işletmeye olmak üzere 61.6 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini vererek bu yılki yatırımların da Bilecik’e ve ülkeye hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Toplantıda ekonomik yatırım desteklemeleri, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi depolanması ve dondurulması, tarımsal sabit yatırımlar, kültür mantarı üretim tesisi, hayvan kesimhaneleri, hayvansal ve bitkisel gübre işleme tesisi, yenilenebilir enerji sistemleri konularının detayları ile ilgili sunum yapıldı. Kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler hakkında soru cevap şeklinde istişarelerde bulunularak toplantı sona erdi.