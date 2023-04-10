Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı başvuru sonuçları açıklandı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı altyapı yatırımları 2022-2023 dönemi başvuru sonuçlarının açıklandığını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022-2023 dönemi 14’üncü 3 etap kırsal kalkınma ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı a ve b iş planları çerçevesinde il genelinde alınan başvurularının değerlendirilme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yoldaş, “İlgili mevzuat gereği destek almaya hak kazanan asil ve yedek liste 03 -07 Nisan 2023 tarihleri arasında 5 iş günü süre ile il müdürlüğü internet sitesinde duyurulmaktadır. Bahse konu ilan tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan hak sahiplerinin askı ilan süresini takip eden 15 iş günü içerisinde a iş planı için 10 Nisan 2023-2 Mayıs 2023 tarihlerinde b iş planı için ise 10 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) il müdürlüğüne müracaatta bulunup hibe sözleşmesi imzalayabilirler. Süresi içerisinde sözleşme imzalamayan hak sahipleri bu haklarını kaybedecekler ve yedek listeden hak sahibi sözleşmeye çağrılacaktır” ifadelerine yer verdi.