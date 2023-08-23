Kırsal kalkınmaya 'BEBKA' desteği

BEBKA destekleri ile hayata geçen eko-turizm potansiyelini artıran ve kırsal kalkınmayı destekleyen ‘Taşlık Çiftlik Köy’ Projesi tamamlandı. BEBKA’nın 1 milyon TL’ye yakın destek sağladığıl proje ile kırsaldan kente göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Seyitgazi Belediyesi, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde ilçede kırsal turizmin geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği ‘Seyitgazi’de Kırsal Turizmin Geliştirilmesi: Taşlık Çiftlik Köy Projesi’ için kapanış toplantısı gerçekleştirdi. Seyitgazi’de gerçekleştirilen törene, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje ile ilçenin eko-turizm potansiyelini arttırma ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefine önemli bir adım atıldığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak, “Projemiz, bölge halkının hayat biçimi, kültürel değerleri, gelenekleri ve becerilerini göz önünde bulundurarak turizm uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda yeni ekonomik etkinliklerin kırsal alanda oluşturulması ve yerel halkın katılımıyla ek gelir elde edilerek köyden kente göçün azaltılması hedefleniyor. Seyitgazi ilçemizin tarihi ve turistik potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, projenin ilçenin turizm gelirlerini artıracağına inanıyoruz. Bu çiftlik köyü projesi Eskişehir’e çiftlik turizmi alanında örnek teşkil edecektir. Projenin bütçesi 1 milyon 156 bin TL ve BEBKA olarak yaklaşık 769 bin TL’sini karşıladık. Projemizin bölge turizmi, çiftçilerimiz ve kırsal kalkınma için önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Eskişehir olarak bölgeye ve ülkeye katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise, “BEBKA destekleri ile 2022 yılında hayata geçirilen ve 15 ay süren projemiz, 51 mahalleden oluşan Seyitgazi ilçemizde örnek tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesine imkân tanıdı. Belediyemize ait 48 bin metrekarelik bölgenin 10 bin metrekarelik bölümünde küçükbaş hayvan çiftliği projemizi hayata geçirdik. Neticesinde 600 adet damızlık hayvana ulaştık. Geriye kalan 38 bin metrekarelik alanda BEBKA destekleri ile hayata geçirdiğimiz Taşlık Çiftlik Köy Projemiz ile sebze-meyve seraları, tavuk kümesleri, köy fırınları ve bitki çeşitlendirme seralarından oluşan uygulama alanımız sayesinde kırsaldan kente göçün önüne geçtik. İlçemizin kırsal kalkınmasına verdikleri destekten dolayı BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.