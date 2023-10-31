Kırsal kalkınmaya yumurta dopingi

Kocaeli’de "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibe ile teslim edilen tavuklar ilk yumurtalarını vermeye başladı. Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteğinden yararlanan Kocaelili çiftçiler, hem projeden hem de elde ettikleri gelirden memnun.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve kırsalda üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi çerçevesinde, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlandı. Projeyle Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan 8500 adet Atak-S yarka tavuk üreticilere teslim edilmişi. Üreticiler, kılavuz aşamasındaki tavuklardan ilk organik yumurtaları toplamaya başladı. Tavukların yetişkinliğe erişmesiyle birlikte yumurtlama performansının artarak zirve yapması bekleniyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeyle, kırsalda ailelerin geçimini sağlaması, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve şehirden kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi hedefleniyor.

"Bu projeden 500 tavuk aldık"

Tavukların yumurta veriminden memnun olan üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Kandıra Hediyeli Mahallesi’nden Hasan İpek, "Daha önce de bu projesinden yararlanmıştım. Bu gerçekten güzel ve iyi düşünülmüş bir proje. Daha da geliştirilip daha çok katma değer elde edilebilir. Bu projeden 500 tavuk aldık. Şimdilik günlük 300 yumurta elde ediyoruz. Hayvanlar daha gelişim aşamasında, yani kılavuz dediğimiz dönemdeler. Bu rakam yüzde 95’lere çıkacaktır. Yakından ilgilenilmesi gereken bir tavuk ırkı bu. Strese girmemeleri lazım, düzenli bakımları kontrolleri yapılması gerekiyor. Veteriner hekimlerin tavsiyelerine uyuyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakımlarını yapıyoruz" dedi.

"Doğal olarak besleniyorlar"

Tavukların güneşten ve temiz havadan faydalandığını ifade eden İpek, "Doğal olarak besleniyor. Bu da hayvanın huzurlu ve mutlu olmasını anlamına geliyor. Böyle olunca da yumurtalar daha lezzetli, daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Eski köy yumurtalarındaki lezzeti bu tavuklarda bulabilirler. Kırsalda tarımla uğraşanların bu projeye katılmasını tavsiye ediyorum. Kazancı çok yüksek olmasa da bir ailenin geçimini sağlayabiliyor" diye konuştu.

"Yumurtaları pazarda satıyoruz"

Projeden 200 tavuk aldığını dile getiren Sema Ataman Düzcan, "Kılavuz yumurtalarını almaya başladık. Çok memnunuz. Tavuklar doğal besleniyor. Dışarıda, yeşil alanda geziyorlar. Büyükşehir yem desteği de verdi sağ olsunlar. Yumurtaları pazarda satıyoruz. Çevremizden talepler oluyor, onları karşılıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için çocuklarımız, kendimiz yumurta yiyerek sağlıklı besleniyoruz. Bizim ailemizde kadın çiftçiler çok olduğu için, bağda bahçede kadınlar daha aktif. Ev ekonomimize destek oluyoruz, aynı zamanda kendimiz de doğal besleniyoruz. Büyükşehir’in desteklerinden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Evin masrafları çıkıyor"

Kandıra Esentepe Mahallesi’nden Seyfettin Memiş ise emekli olduğunu ancak köyünde çiftçilik ile ilgilendiğini belirterek, "200 tavuk aldım. Bu atak cinsi gezen tavuk olduğu için doğal beslenir ve yumurtaları da lezzetli ve sağlıklıdır. Tavukları içerden değil de daha çok dışarıda doğal ortamda tutuyoruz. Açık havada geziniyorlar, besleniyorlar. Günde 120 yumurta alıyorum, her geçen gün artıyor. Yumurtaları Kandıra’da pazarda satıyorum. Kafes yumurtası değil gezen tavuk yumurtası olduğu için vatandaşlardan çok talep görüyor. Şimdiden siparişler aldım. Ekonomik olarak bize katkı sağlıyor. Evin masrafları çıkıyor" ifadelerini kullandı.