Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde, Afganistan uyruklu 4 kişi ile C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yabancı uyruklu kişilerin üzerine tüfek ile ateş etti. Olayda; Muhammed S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de elinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.