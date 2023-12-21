Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları
Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları ile cilt problemlerinin görülme sıklığı artıyor. Yağlı ciltler soğukta daha az yağlanırken, normal ciltler kuruyor kuru olan ciltlerse ağrı hissettirecek kadar hassaslaşabiliyor. Bu nedenle kış aylarında cilt sağlığını korumanın önemli olduğunu söyleyen Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi verdi.
“Sağlıklı beslenin”
“Cilt sağlığı ve güzelliğinin sağlıklı beslenmeyle yakından ilgilidir; bol su içmek, taze meyve ve sebze yemek, ceviz, fıstık, fındık, gibi kuruyemişler ve balık tüketmek cildin ekstra nemlendirilmesini sağlayacaktır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi meyveler, bol bol C vitamini içeriği sayesinde cildin daha genç kalmasını sağlarken tüm vücut için de doğal bir antioksidan işlevi görür. Çiğ sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni; cildi korur, yeniler, esnekliğini sağlar ve sağlıklı bir ışıltı verir.”