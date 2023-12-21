Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları

“Sağlıklı beslenin”

“Cilt sağlığı ve güzelliğinin sağlıklı beslenmeyle yakından ilgilidir; bol su içmek, taze meyve ve sebze yemek, ceviz, fıstık, fındık, gibi kuruyemişler ve balık tüketmek cildin ekstra nemlendirilmesini sağlayacaktır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi meyveler, bol bol C vitamini içeriği sayesinde cildin daha genç kalmasını sağlarken tüm vücut için de doğal bir antioksidan işlevi görür. Çiğ sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni; cildi korur, yeniler, esnekliğini sağlar ve sağlıklı bir ışıltı verir.”