Kış aylarında nem cilt için büyük ihtiyaç

Soğuk havalar ve düşük nemin cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, kış aylarında hyaluronik asit ve retinoik asit kullanımının önemine dikkat çekerek, düzenli nemlendirme ve profesyonel cilt bakımlarının cildi yenileyip koruduğunu vurguladı.

Sonbahar ve kış aylarında soğuk hava, rüzgar ve düşük nemin, cilt sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, bu dönemde cildin daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte nem oranındaki azalma, ellerde egzama, yüzde hassasiyet ve ciltte matlaşmaya yol açabileceğinin altını çizen Dr. Işıl Turan, bu süreçte hyaluronik asit içeren ürünlerin kullanımının önemine dikkat çekerek, cilt bakımında hyaluronik asit serum veya kremlerin temiz bir yüze uygulanmasını tavsiye etti. Ayrıca, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık farklarının cilt üzerinde oluşturduğu hassasiyete karşı düzenli bakım yapılması gerektiğini belirten Turan, kış aylarında retinoik asidin cilt bakımında altın değer taşıdığını söyledi. Dr. Işıl Turan, bu maddenin ince kırışıklıklar, lekeler ve sivilcelerle mücadelede etkili olduğunu belirtti. Retinoik asidin, cildin üst katmanını hafifçe soyarak alt katmanda sağlıklı kolajen sentezine imkan sağladığını dile getiren Turan, bu tür ürünlerin profesyonel önerilerle kullanılmasını tavsiye etti.

Ellerinde kuruma ve çatlama fark edenlerin nemlendirici kullanımını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Turan, "Cildin kötüleşmesini beklemeden, nemlendirici bakımına başlamak önemlidir. Özellikle cica içerikli nemlendiricilerin, hassas ciltler için mevsim geçişlerinde faydalı olduğunu unutmamak gerekiyor. Kış aylarında glikolik ve salisilik asitlerle yapılan profesyonel cilt bakımları cildi yeniliyor. Bu dönem aynı zamanda epilasyon işlemleri için de idealdir. Güneş ışınlarının azalmasıyla epilasyon daha güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilir" dedi.

Dr. Işıl Turan, kış aylarının leke tedavileri için uygun bir dönem olduğunu belirtti. Güneşlenme ve solaryum gibi uygulamaların leke tedavilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Turan, "Bu mevsimde, güneş kaynaklı sorunları alevlendirecek uygulamalardan kaçınılmalı" diyerek sözlerini tamamladı.