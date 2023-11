Kış aylarının enerjisi bu tezgahta

TAKİP ET

Havaların soğumaya başlamasıyla pazarda yaz sebzeleri azalırken kış sezonu ürünleri tezgahlarda yerini aldı.

Bursa’da semt pazarlarında tezgahlar kışlık meyve ve sebzelerle doldu. Portakal, elma, mandalina gibi vitamini bol kış meyveleri yoğun ilgi gördü. Pazar esnafı vatandaşların özellikle muz, portakal ve elmaya talep gösterdiğini söylerken, kış meyvesi tüketimi için tam zamanı olduğunu söyledi.

Reyhan pazarı esnaflarından Yahya Gökçimen, “Şu an tezgahta döngel, nar, ayva, hurma, portakal, elma, mandalina, muz var. Kış meyvelerinin tamamı var. Kış meyveleri güzel ve tatlı oluyor, müşterilerimiz de seviyor. Fiyatlar da uygun. Mandalina 35 lira, muz 40 lira. Her meyvenin bir kalitesi var. Biz de elimizden geldiği kadar kaliteli ürün alıp satmak için çalışıyoruz. Müşterimizin memnun kalmasını istiyoruz. Kış geliyor, C vitamini almak lazım, mandalina portakal yemek lazım” şeklinde konuştu.