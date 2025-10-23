Kağıthane Belediyesi’nin spor merkezlerinde kış dönemi yetişkin yüzme ve fitness kayıtları başladı. Vatandaşlar, belediyeye ait tesislerde sağlıklı yaşam ve sporla dolu bir kış geçirme fırsatı bulacak.

Yahya Kemal ve Hamidiye Spor Tesisleri’nde kadın ve erkeklere yönelik fitness ile yetişkin yüzme eğitimleri verilecek. Şirintepe, Talatpaşa ve Hürriyet spor merkezlerinde kadınlara özel fitness dersleri düzenlenirken; Çeliktepe Spor Merkezi’nde ise kadın ve erkekler için ayrı seanslarda fitness eğitimleri yapılacak. Kadınlar ayrıca, fitness programlarının yanı sıra step-aerobik ve pilates dersleri de alabilecek. Tüm dersler alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kagithane.istanbul adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek. Programa katılanlar belediyenin sunduğu spor hizmetlerinden 3 ay boyunca yararlanabilecek.