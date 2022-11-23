Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk başladı

Trafik kazalarının önüne geçilmesi için zorunlu hale getirilen kış lastiği taktırma sürecinin önümüzdeki hafta başlaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk başladı.

Ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Özellikle hava şartlarından dolayı meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için kış lastiği hayati önem taşıyor. Ankara’da 27 senedir oto lastik işi ile ilgilenen Serkan Zengin, kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşların 1 Aralık’ın yaklaşması ile arabalarını yoğun bir şekilde getirmeye başladıklarını söyledi. Zengin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla ve kış lastiği taktırma zorunluluğu tarihine sayılı günler kala yoğunluğun başladığını belirterek, sürücülerin kış lastiği seçiminde dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Zengin, “Bazı marka takıntısı olan insanlar markaya göre hareket ediyor ama ülkemizdeki kış lastikleri geneli gayet güzel performanslı iş yapıyor. Dikkat etmesi gerekenler lastiğin tarih konusu, bu çok fazla biliniyor, dillendirildi de zaten. Yeni olmasına dikkat etmeliler, marka çok da önemli değil. İnsanların kullanım amaçlarına göre, kullanım alışkanlıklarına göre, yaptıkları kilometreye göre bu değişiyor tabii. Ona kendileri karar veriyorlar” dedi.

“Uzmanlar dört mevsimlik lastiği önermiyor”

Zengin, kış aylarında dört mevsim lastik kullanımının doğru olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Ülkemizde, özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Ankara için uzmanlar dört mevsimlik lastiği önermiyor. Ama yine söylediğim gibi kişinin kullanım alışkanlıklarına göre, yıllık yaptığı kilometreye göre, eğer düşük kilometre yapıyorsa, kışın çok uzun yapmıyor ise ve Ankara’daki yüksek tepelerden birinde değilse bunlar kış lastiği yerine genelde dört mevsim lastiğe devam edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Uzun yıllar kullanılmış lastiklerin çok performans vereceği düşünülmüyor”

Zengin, uzun süre kullanılmış lastiklerin tekrar kullanılmasının doğru olmadığını dile getirerek, “İnsanlar aracını değiştiriyor, bir sene önce kış lastiği almış oluyor, yeni aracın ebatları tutmuyor. Dolayısıyla onları da değerlendirip kendisine yeni lastik almak istiyorlar. Bu tip lastikler denk gelirse ki çok oluyor, bunlardan değerlendirilebilir tabii ki de. Ama işte 5 yılı geçmiş, uzun kilometreler yapmış, uzun yıllar kullanılmış lastiklerin çok performans vereceği düşünülmüyor” diye konuştu.

“Her şeyi lastiğe yüklememek lazım”

Kış lastiğinin yanı sıra araçlarda kazayı önlemek amacı ile nelerin bulundurulması gerektiğine ilişkin Zengin, “Eğer uzun yol yapıyorsa, şehirlerarası seyahatleri varsa, çekme halatı, takoz, zincir bunları bulundurmak zorundalar. Yasal olarak bunların zaten olması gerekiyor. Tabii kış lastiği taktık diye de aracını yazın kullandığı performansta kullanmaması gerekiyor. Her şeyi de lastiğe yüklememek lazım, kendisinin de tedbirli olması gerekiyor. Ani frenlemeden ya da ani hızlanmadan, birden gaza basmadan, bunlardan korunmalı, çekinmeli, bunları yapmamalı” ifadelerini kullandı.

“Lastikçiden otel hizmeti alarak değerlendirebilirler”

Zengin, kış lastiği zorunluluğu bitiminde sürücülerin lastiklerini lastik otellerini kullanarak muhafaza edebileceklerini dile getirerek, “Kendileri saklayacak yerleri varsa direkt betona temas etmeden, güneş görmeyen bir ortamda, radyasyona maruz kalmayacak şekilde saklayabiliyorlarsa kendileri saklayabilirler. Altına mesela betona temas etmeyecek şekilde tahta koyabilirler, üstüne ağır bir şey koymayacaklar” şeklinde konuştu.

“Aralık başında zam gelecektir”

1 Aralık’tan önceki ve sonraki kış lastiği fiyatlarına ilişkin konuşan Zengin, “Sezon açılışından itibaren her ay zaten periyodik olarak zamlar geliyor. Muhtemelen Aralık’ın başında da bir zam gelecektir” dedi.

1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği taktırma zorunluluğu 1 Nisan 2023’te sona erecek. Kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira ceza kesilecek.