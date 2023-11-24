Kış Lastiği zorunluluğunun son gününde lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım’a çekilirken araçlarına kar lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar ve mecburi takılması gereken ticari araç sahipleri lastikçilere akın etti.

Ticari araçlar iç zorunlu olan kış lastiği uygulamasına son gün kala vatandaşlar lastikçilere akın etti. Yarın itibariyle ticari araçlarda kış lastiği olmayan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanacak. Uygulamaya geçilmesinin son gününde Arnavutköy’de de lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Lastikçi ve araç sürücüleri de diğer sürücüleri kuralları uyması konusunda uyardı.

“Zorunlu olmamasına rağmen ben taktırıyorum herkese de daha güvenli bir sürüş için tavsiye ediyorum”

Aracına lastik takılması zorunlu olmadığı halde kış lastiği taktırmaya gelen otomobil sürücüsü Bünyamin Cebreş, “Daha güvenli bir sürüş için hem kendi can güvenliğim hem de diğer vatandaşlarımızın can güvenliği için zorunlu olmamasına rağmen ben taktırıyorum herkese de daha güvenli bir sürüş için tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Aracına kış lastiği taktırmak için gelen servis sürücüsü Hüsamettin Gündoğdu, “Bende kış lastiği taktırıyorum herkes taktırmak zorunda bütün ticari araç ve taksilerin taktırmasını istiyoruz. Kar lastiği olmayan araçlar yokuşta durup kalkamıyor mesela bütün araçların kışın lastik taktırmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece kar yağışında değil, hava soğuduğunda da kış lastiği kullanılmalı”

Lastikçi Ercan Aygün, “Genelde her 1 Aralık’ta lastikçileri yoğun olduğu bir dönem oluyordu o bu sene bir hafta erken oldu ama vatandaşlarımız daha da bilinçlenmiş yoğun talep var. Yasal statüye göre sadece ticari araçların takma zorunluluğu var ama otomobil sürücülerinin de değiştirmesi gerekir. Kış lastiklerinin özellikleri var çünkü sadece kar yağıyor diye takılmaz hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde takılması gerekir. Halkımızdan da kış lastiği takmasını istiyoruz, takmayan vatandaşlarımızda özellikle kar yağışı beklenen günlerde araçlarını kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız üşenmesin lastiklerini değiştirsin bu sene yoğun bir kış mevsimi beklenmekte. Araç sürücüleri kış lastiklerini muhakkak taktırmalı havalar ısınmaya başladığında çıkartırız problem değil öte yandan akü ve antifriz kontrolleri de oldukça önemli. Trafikte seyir halindeyken yollarımız çok güzel ancak ıslanma ve soğukta kaygan olabiliyor fren mesafelerini daha uzun tutmalarını da tavsiye ediyorum” dedi.