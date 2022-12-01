Kış lastiğinde kurallara uymayan sürücülere ceza
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için mecburi kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine start verdi.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için mecburi kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken; Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği denetimlerine start verdi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma mecburiyetinin başlamasıyla İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde denetim yaptı.
Trafik ekipleri ticari araçların kış lastiği takıp takmadığını ve kumpas adlı cihazla lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.
Yapılan uygulamada 60 araç sorgulanırken, kış lastiği takmayan 7 ticari araç sürücüsüne bin 152 Lira idari para cezası uygulandı.