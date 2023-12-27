Kış mevsimine özel içecek tarifi

Soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecek arayışında olanlara özel içecek tarifi hazırlandı.

Kıvanç Ege Aydın’ın Red Bull Winter Edition ile soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecek arayışında olanlara özel içecek tarifi hazırladı. Aydın’ın hazırladığı tarifte bağışıklığı güçlendiren zencefil şurubu, limon suyu ve elma suyunun yanı sıra Red Bull’un kış aylarına özel sunduğu armut ve tarçının birleşiminden oluşan ürünü Red Bull Winter Edition yer alıyor.

Ege Aydın’ın içeceği, yılbaşı gecesi evde sevdikleriyle kutlama yapmak isteyenler için de alternatif olarak öne çıkıyor. Tarif; 1.5 cl limon suyu, 1.5 cl zencefil şurubu, 7 cl elma suyu ve Red Bull Winter Edition’ın karışımından oluşuyor.