Kış okulları başlıyor: Sanattan spora her şey var

TAKİP ET

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca farklı branşta, her yaşa hitap eden kursların yer aldığı Kış Okulu programını başlatıyor. Her yıl binlerce öğrencinin yararlandığı Kış Okulu, çocuklar ve gençler için Kış Okulları, yetişkinler için Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları olarak iki ana başlıkta toplanıyor. Tamamen ücretsiz olan Kış Okulu bünyesinde spordan sanata, yabancı dilden hobilere ve genel kültüre kadar çok sayıda farklı kurs yer alıyor.

Bu yıl kurs sayısında rekor kırılarak toplamda 50 farklı branşa ulaşıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Kış Okulu bünyesinde; 7-15 yaşa yönelik 17 spor, 12 kültür ve sanat, 4-7 yaş için 6 çocuk kulübü etkinliği bulunurken, mesleki ve kişisel gelişim kurslarında ise 15 farklı branşta başvuru alınıyor.

4-7 yaş grubuna yönelik olarak resim, İngilizce, orff ve ritim, akıl ve zekâ oyunları, piyano ve drama atölyeleri açılıyor. 7-15 yaş arası çocuklar ve gençler için kültür ve sanat dalında resim, halk oyunları, drama, orff ve ritim piyano, bağlama, keman, gitar, İngilizce, Almanca, bilgisayarlı robotik kodlama, akıl ve zekâ oyunları bulunurken, spor dalında ise futbol, basketbol, voleybol, tenis, tekvando, karate, judo, boks, kick boks, güreş, olimpik okçuluk, geleneksel okçuluk, yüzme, sualtı sporları, buz pateni, atletizm ve satranç yer alıyor.

Yetişkinlere yönelik (15 yaş ve üzeri) Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları adı altında ise Amigurumi (Japon örme bebek sanatı), takı tasarımı, çinicilik, tezhip, biçki-dikiş, aikido, tekvando, pilates, fotoğrafçılık, İngilizce, Almanca, piyano, gitar, bağlama ve Keman kursları açıldı.

Nasıl kayıt olabilirsiniz

Tüm Kış Okulu kursları için başvurular Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve yüz yüze ya da telefonla kayıt alınmayacak. Kurslara katılmak için https://kayit.suleymanpasa.bel.tr/kisokullari/ adresinden kayıt başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilecek. 7-15 yaş öğrenciler, bir spor ve bir kültür-sanat kursu olmak üzere en fazla iki kursa başvurabiliyor. Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu için son başvuru tarihi 27 Eylül 2023 Çarşamba olarak ilan edildi. Kurslar ve başvurularla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilecekler