Kış okulları İstanbul'da başarıyla uygulanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren “Kış Okulları”nı başlattı. Kış okulları İstanbul’un bütün ilçelerinde de uygulanmaya başlandı.

Kış Okullarının İstanbul’daki uygulamalarına dair açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığımız ilk defa “Yaz Okulu” uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra buradaki öğrencilerimizin, velilerimizin de beklentilerini de dikkate alarak yine ilk defa “Kış Okulu”nu hayata geçirdi. Millî Eğitim Bakanlığımız, bilim sanat merkezlerimizde açılan kış okullarıyla öğrencilerimize çok geniş bir yelpazede eğitim alma imkânı oluşturdu. Kış Okulu’nda öğrencilerimiz haftada dört gün her atölyeden 4’er saat eğitim alabiliyorlar. Bu eğitimler bir hafta boyunca on altı saate kadar varıyor.

Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre, özellikle matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanlarında eğitim görüyorlar. İngilizcenin yanında Japonca gibi farklı dil eğitimleri de alabiliyorlar. Robotik kodlama, yazılım, dijital tasarım, drama, müzik, görsel sanatlar gibi birçok atölye öğrencilerimizin tercihine sunuluyor. Öğrencilerimiz bir yandan tatilde aileleriyle nitelikli zaman geçirme imkânı bulurken bir yandan da Bakanlığımızın birçok farklı alanda sunduğu eğitim imkanlarından da yararlanıyorlar.

Bakanlığımız öğrencilerimize karneyle beraber birer de kitap hediye etti. Okumak zaten en temel kazanımlarımızdan biri olmalı. Öğrencilerimiz kış okuluna devam ederken okumaya da devam edecekler. Çocuklarımızın kış okullarında aldıkları eğitimler, zamanlarını nitelikli geçirmelerine, kendilerini daha iyi anlatabilmelerine, yeterliliklerinin artmasına, güncel ve yeni bilgilerle donanmalarına imkan tanıyor ve eğitim öğretim süreçlerine doğrudan katkı sunuyor.

Öğrencilerimiz kış okullarında eğlenerek öğrenecek ve güzel bir tatil geçirecekler. Yarıyıl tatili bitip eğitim öğretim başladığı zaman da yine büyük bir moralle ve enerjiyle sınıflarında olacaklar. Bu uygulama için Millî Eğitim Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Velilerimize de çocuklarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün bu etkinliklerde çok önemli katkıları olan değerli meslektaşlarımıza, çok teşekkür ediyorum”

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulamaya başlanan Kış Okulları projesi 6 Şubat’a kadar devam edecek.