Kış sanat okulları için kayıtlar 10 Ekim'de başlayacak

Ataşehir Belediyesi Kış Sanat Okulları 2023-2024 yılı eğitimleri için ders kayıtları 10 Ekim tarihinde başlayacak, ilk dersler ise 6 Kasım’da yapılacak.

Resim, gitar, bağlama, perküsyon, keman, piyano, halk oyunları, bale, drama, tiyatro ve dans branşlarında ücretsiz olarak sunulacak eğitimlerin kayıtları Ataşehir Belediyesi’nin web sayfası üzerinden online olarak yapılacak.

Ataşehirlilerin sanat eğitimine daha kolay erişim sağlamaları amacıyla başlatılan ’Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz’ projesi çerçevesinde, mahallelerde bulunan Ataşehir Belediyesi’nin kültür merkezleri veya birimlerinde uzman eğitmenler tarafından farklı branşlarda sanat eğitimleri düzenleniyor. Bu proje sayesinde, 2022-2023 yılı içinde 7 bin 500’den fazla öğrencinin sanat eğitimine ulaşması, toplamda ise 2010 yılından bu yana 50.000’den fazla kişinin eğitim alması sağlandı.

Bireylere; kendilerini ifade etme, sanat yönlerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunan sanat eğitimleri, Ataşehirlilerin sanata ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi ile İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitimleri tamamlayan öğrencilere, yıl sonunda da katılım belgesi verilecek.