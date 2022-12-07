Kış turizmi destinasyonunda 'moloz' temizliği

Kocaeli’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de sokaklara gelişigüzel bırakılan moloz atıkları belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeni moloz atıkları bırakıldığına dikkat çekilerek, bu kişilerin atıkları sokaklara gelişigüzel bırakmak yerine, müdürlüğe bilgi vermesi istendi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan moloz ekipleri, gelişi güzel bırakılan iri hacimli atıkları ve moloz atıklarını temizliyor. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Kartepe sınırları içindeki inşaat, tamir ve tadilat atıklarının ekipler tarafından toplandığı, belediyeye haber verilmeden atıklarını gelişigüzel atanlar için de yönetmelik çerçevesinde işlemler yapıldığı belirtildi.

"Ekiplerin molozları almasının ardından hemen yeni molozlar atılmaktadır"

Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın bu tür atıklarını gelişigüzel atmamaları gerekiyor. Gelişi güzel atılan atıkların sahipleri tespit edildiğinde cezai işlem uygulanmaktadır. Atık bırakacak olan vatandaşlarımızın bize bildirmeleri önemlidir. Ekiplerin molozları almasının ardından hemen yeni molozlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın moloz toplama programına uymaları çok önemlidir. Bu sayede çevre ve görüntü kirliliğine de neden olunmayacaktır. Moloz atıkları için Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’den ayrıntılı bilgi alınabilir" denildi.