Kış turizminin gözdesi Kartepe'de park ve bahçeler güzelleşiyor

Kocaeli’nin kış ve doğa turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe’de, belediye ekipleri tarafından park, bahçe ve yol kenarlarında kapsamlı bakım, budama ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve budama çalışması başlattı. Belediye ekipleri, planlı program dahilinde ağaçların sağlıklı gelişimi ve güvenlik amacıyla budama işlemlerini hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlar, yol kenarları ve park içlerinde uzayan otların kesimi ile diken temizliği gerçekleştirildi. Park ve bahçelerde bulunan süs bitkilerinde form budama işlemleri yapılırken, çalışmaların ilçe genelinde düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.