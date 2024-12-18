Kış turizmiyle ünlü ilçeye karavan park yapılıyor

Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan Kartepe’ye, 170 araç kapasiteli karavan park yapılıyor. 11 dönüm arazi üzerine inşa edilen park, hem karavan sahiplerinin rahatça park yeri bulmasını hem de vatandaşların trafik yoğunluğundan etkilenmemesini sağlayacak.

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kartepe’de, karavanların sokak aralarına ve caddelere gelişigüzel park edilmesi nedeniyle harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye modern bir karavan park kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak’ta yer alan 11 dönümlük arazide 170 araç kapasiteli karavan park için yoğun şekilde çalışıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, park alanına plentmiks temel ve asfalt serimi yaptı. Projenin tamamlanması için hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalar aralıksız devam edecek.