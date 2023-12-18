Kışın eşsiz manzaraları Kösrelik Göleti Mesire Alanı'nda

Ankara’nın Keçiören Belediyesince hizmete kazandırılan Kösrelik Göleti Mesire Alanı’nda kış mevsimi dolayısıyla eşsiz doğa manzaraları ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Keçiören’in devasa doğal güzelliklerinden biri olan 300 bin metrekarelik Kösrelik Göleti Mesire Alanı, kış mevsiminin soğuk yüzünü göstermesiyle birlikte içinde barındırdığı ağaçların ve yüzlerce tür bitkinin ortaya çıkardığı rengarenk manzarayla doğal döngüye uyum sağlıyor. Yeşilin ve sarının binlerce tonuyla kartpostallık görüntülere sahne olan mesire alanı, gölette yaşayan karabatak ve ördeklerle oluşturduğu seyri tatmin manzarasını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

“Buradaki manzaralar insanımızın içini ısıtacak kadar güzel”

Tüm mevsimlerin Keçiören’de ayrı güzellikler ortaya çıkardığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimiz, içinde barındırdığı güzelliklerle her mevsim seyirlik görüntüler yansıtıyor. Ağaç ve çiçeğin bin bir türünü Keçiören’imizde görmek mümkün. Hizmete yeni açtığımız mesire alanımız da ilçemizdeki doğal güzelliklerin en önemli parçası oldu. Havalar soğuk ama buradaki manzaralar insanımızın içini ısıtacak kadar güzel. Bu güzelliklerin keyfini çıkarmak isteyen tüm Ankaralıları ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.

Keçiören Bağlum bölgesi Kösrelik Mahallesi’nde yer alan Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Ankara merkezden 17 kilometre uzaklıkta yer alıyor.