Kışın hastalıktan korunmak için uzmanından öneriler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tibel Tuna yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerde gribin daha ciddi seyrederek zatürre veya bronşit gibi komplikasyonlara neden olabildiğini belirterek, "Özellikle risk grubunda olan bireylerin her sonbahar aylarında grip aşısı yaptırması, hastalığı daha hafif atlatmalarına yardımcı olur" dedi.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tibel Tuna, gribin viral bir enfeksiyon olduğunu belirterek bu hastalığın vücutta nasıl etkiler bıraktığını ve bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu yükü anlamanın sağlığı korumak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerde gribin daha ciddi seyrederek zatürre veya bronşit gibi komplikasyonlara neden olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Tibel Tuna şöyle devam etti:

“Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, grip gibi viral enfeksiyonlara karşı en güçlü savunmamızdır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi büyük önem taşır. Ayrıca grip aşısı da bağışıklık sistemimizi bu hastalığa karşı daha donanımlı hale getirir. Özellikle risk grubunda olan bireylerin her sonbahar aylarında grip aşısı yaptırması, hastalığı daha hafif atlatmalarına yardımcı olur. Kış mevsimi sadece grip değil, aynı zamanda diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı bir dönemdir. Havanın serinlemesiyle kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zaman artar, bu da virüslerin yayılma hızını artırır. Ayrıca mevsim geçişleri bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden olabilir. Bu dönemde ortaya çıkan soğuk algınlığı, farenjit ve sinüzit gibi hastalıklar, özellikle yeterli önlem alınmadığında yaşam kalitesini düşürebilir."

Kış mevsiminde aynı zamanda Covid-19 vakalarının da tekrar artış gösterdiğini hatırlatan Doç. Dr. Tibel Tuna, ”Pandeminin başlangıcından bu yana aşılar ve tedavi yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilse de Covid-19’un mevsimsel dalgalanmalarla yeniden gündeme gelmesi, griple karıştırılabilen belirtileri nedeniyle dikkat gerektirir. Grip de Covid-19 da solunum yolu enfeksiyonu olduğu için benzer semptomlar gösterebilir. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtiler her iki hastalıkta da ortak görülür. Kış mevsiminde sık karşılaşılan bu hastalıklardan korunmak için bireylerin alabileceği bazı basit ama etkili önlemler bulunmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Kış hastalıklarından bu önlemlerle korunun

Kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için basit ama etkili önlemleri almanın, hem bireysel sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Doç. Dr. Tibel Tuna, solunum yolu hastalıklarından korunmanın yollarını şöyle anlattı:

“Bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek gerekir. Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko ve probiyotikler bağışıklığı destekler. Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet hastalıklara karşı koruma sağlar. Beslenmeyle yeterli uyku alımı da önem taşır. Uyku eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Bunun yanında fiziksel aktivite de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Düzenli yürüyüşler, hafif tempolu koşular veya egzersizler bağışıklık hücrelerinin işlevini artırır ve enfeksiyonlara karşı vücudu daha dirençli hale getirir.”

El hijyeni önem taşıyor

Grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli adımının el hijyenine dikkat etmek olduğuna değinen Tuna, “Ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi virüslerin yayılmasını engelleyebilir. Ayrıca yüz, göz ve ağızla temas etmemeye özen gösterilmelidir. Özellikle virüslerin hızla yayıldığı kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Zorunlu kalındığında ise maske takmak, hem grip hem de Covid-19’a karşı koruyucu bir önlem olarak önerilir. Yine kapalı alanların sık sık havalandırılması da ortamda virüslerin yayılmasını engeller” dedi.