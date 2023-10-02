Kişiye özel imar çıkarttılar, yol izni davası bitmeden inşaata başladılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir vatandaş imarsız alanda yol açma davası için mahkemeden cevap beklerken, iddiaya göre, Edirne İl Genel Meclisi Üyesi tarafından alanda inşaat yapılması şehri karıştırdı. Yol için imar bekleyen Mahmut Erzurumlu, bunun üzerine Edirne Valiliğine dilekçe yazıp defalarca jandarmaya başvurarak, "Vatandaşın bir çivi dahi çakamadığı bu yerde 150 metrekare arsanın tamamına inşaat yapma cesaretini nereden ve kimlerden bulduğunu merak ediyorum" dedi.

Keşan’ın Gökçetepe köyü sahilindeki Zeytindere mevkiinde imara kapalı ve ihtiyati tedbir konulduğu alana inşaat yapılmak istenmesi iddiası ilçeyi karıştırdı. Mahmut Erzurumlu adlı vatandaş, imarsız alanda zorunlu geçiş hakkı için bilirkişi raporuyla beraber 96 bin lira rayiç bedeli ödeyerek İstanbul İstinat Mahkemesinden cevap beklerken, imarsız alanda davalık olduğu karşı taraftan inşaat yapılması ile büyük bir şok geçirdi. Erzurumlu, yasalar önünde herkesin eşit olması gerektiğine vurgu yaparak, vatandaşın bir çivi bile çakamadığı alanda Edirne İl Genel Meclisi Üyesinin alanda inşaat yaptığını öne sürdü. Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Halil Bayazıt ise bu durumla ilgisi olmadığını belirtti.

"İstanbul İstinat Mahkemesi’nden cevap beklenmektedir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahmut Erzurumlu, Gökçetepe köyü Zeytindere mevkiinde bulunan 486 nolu parselde, kaçak inşaat yapıldığını iddia ederek, "Bakanlık tarafından yapılan imar planı üzerinde, bakanlığın bilgisi olmadan, Çamlıca Belediyesi’nin meclis kararı ile yaptığı değişiklikler iptal edilmiş olup, sahilde imar durdurulmuştur. Yeniden imara açılması için 24 Temmuz 2021 tarihinde Edirne İl Özel İdaresi tarafından imar planına esas olmak kaydı ile revizyon yapılması için ihale yapılmış, bu güne kadar henüz son imar durumu askıya çıkmamıştır. Ancak 486 parselden geçiş hakkı almak için Hamit Erzurumlu, Hasan Budak, ben Mahmut Erzurumlu tarafından mahkeme açılmış, mahkeme kararı ile 3 metre genişlik olmak üzere bir yol bilirkişilerce verilmiş bedeli olan 96 bin TL hesaba yatırılmıştır. 486 parsel hissedarları buna itiraz etmiştir. Hala İstanbul İstinat Mahkemesi’nden cevap beklenmektedir. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar buraya mahkemece ihtiyati tedbir konmuştur. Bu parsel hissedarının varislerinden Edirne İl Genel Meclisi Üyesi olan Halil Bayazıt tarafından inşaat yapılmak istenmektedir. Kendisi iş yerime gelerek burada bir inşaat yapacağını söylediğinde, burada bir tedbir kararı olduğunu, mahkeme sonuna kadar hiçbir şey yapılamayacağını söyledim" dedi.

Edirne Valiliğine dilekçeyle müracaat etti

Erzurumlu açıklamasının devamında, "18 Eylül 2023 tarihinde 486 parsele inşaat ile ilgili malzemeler gelince jandarmaya ihbarda bulundum. 25 Eylül 2023 tarihinde inşaat başladığında tekrar jandarmaya ikinci ihbarı yaptım. 25 Eylül 2023 tarihinde CİMER’e de şikayette bulundum. 26 Eylül 2023 tarihinde jandarmaya 3. kez ihbar ettim ve jandarmaya bilgi almak için gittim. Jandarma astsubay bana verdiği cevap ‘Biz inşaatı durduramayız, sadece tutanak tutarız. İl Özel İdaresi’ne göndeririz’ oldu. Yasalar önünde her insan eşit ise Halil Bayazıt’ın ne gibi bir farkı vardır. İl Genel Meclisi üyesi olan Halil Bayazıt, ‘Ben yaparım’ zihniyeti ile hareket etmektedir. Ben soruyorum; Halil Bayazıt bu gücü kimden ve kimlerden almaktadır? Vatandaşın bir çivi dahi çakamadığı bu yerde 150 metrekare arsanın tamamına inşaat yapma cesaretini nereden ve kimlerden bulduğunu merak ediyorum. Bu konuyla ilgili Edirne Valiliğine de bu konuda bilgi vermek adına dilekçe ile müracaatta bulundum" dedi.

"İddialar tamamen asılsızdır"

Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Halil Bayazıt da, Gökçetepe’deki yer ile ilgili resmi hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, kendisine yöneltilen iddialar ile ilgili şunları söyledi:

"Babaannem ve annesinin de aralarında bulunduğu iddialara konu olan alan, 17-18 kişinin mirasçısı olduğu yerdir. Tamamen siyasi kimliğim üzerinden bir algı yapmış, siyasi kimliğimizi kullanarak ses getirmek istemiştir. Şahsım ve siyasi kimliğim üzerine yapılan iddialar tamamen asılsızdır. Yapı ve yer ile ilgili resmî hiçbir alakam yoktur. Şahsıma yapılan ismimin geçtiği iddialarla ilgili hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım. Yapıyla ilgili şikayetini gerekli yerlere yapabilir. Devletimiz ve kurumlarımız gereğini yapar. Örnekleri de çoktur."