Kıskançlık dehşetinde iki kişinin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı

Bursa’da kıskançlık krizine giren şahıs, bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp intihar etti. Çiftin cenazeleri adli tıbba kaldırılırken, komşuları olayı anlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre iki yıl önce eşinden boşanan üç çocuk annesi Nurgül Demir (38), bir süre önce sevgilisi Tuncer Şener (35) ile aynı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre kıskandığı için Nurgül Demir ile tartışan Şener, tabanca ile önce Demir’i, ardından kendisini vurdu. Demir’in çocukları eve geldiklerinde annelerine ulaşamayınca çilingir çağırdı. Kapı açılınca cesetleri gören E.E.K (10), ağlayarak hemen polisi arayıp aşağı indi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken, cesetler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurgül Demir’in komşuları, “Küçük kızı vardı, ağlayarak aşağı indi. Kapıyı açamamışlar, çilingir çağırmışlar. Kapı açılınca içeri girmişler. İki kişinin öldüğünü görmüşler. Polise haber verildi. Polis ekipleri burada çalışıyor” dedi.