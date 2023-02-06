Kışla mücadele çalışmalarında Esenyurt'ta 740 personel görevlendirildi

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışından ilçedeki vatandaşların etkilenmemesi için tüm ekipleriyle mücadeleyi sürdüren Esenyurt Belediyesi cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü tuzlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında dönüş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor.

Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ilçe genelinde gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kırılan ağaçlara müdahale ederek vatandaşların zarar görmesinin önüne geçti. Zabıta ekipleri trafik akışını düzenlerken, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kar yağışının görüldüğü günlerde 24 saat boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleriyle ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşmasını sağladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirlenen noktalarda Mobil İkram araçlarıyla sıcak çorba, çay ve kahve ikramında bulundu.

Cadde, sokak ve kaldırımlar sürekli açık tutuluyor

740 kişilik ekip, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor. Ana arterlerin sürekli açık kalması için 109 adet iş aracı ve 12 adet kar küreme aracıyla çalışmalarını sürdüren ekipler; sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye ve emniyet gibi kurumlar ile halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının aksamaması için çalışıyor. 43 mahallede 740 personel ve 3 bin ton tuz stoku ile gece boyunca aralıksız çalışan ekipler vatandaşlardan gelen taleplere de dönüş yapıyor.