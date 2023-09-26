Kışlık konserve yaparken yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde teras katında konserve yapan kadınların yaktığı şömine ateşi çatıya sıçradı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kışlık konserve yaparken yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde teras katında konserve yapan kadınların yaktığı şömine ateşi çatıya sıçradı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Köşklü Çeşme Mahallesi 505 Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar kışlık konserve hazırlarken, şöminede yaktıkları ateş çatıya sıçradı. Komşular durumu fark ederek yangını söndürdü, 2 kadın ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen kadınlara oksijen verdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.