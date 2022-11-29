Kışlık sebze tohumunda dışa bağımlık ortadan kalkacak

5 araştırma enstitüsü, 7 üniversite ve özel sektörde faaliyet gösteren 4 firmanın işbirliğiyle yürütülen Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi ile kışlık sebze tohumunda dışa olan bağımlılık ortadan kaldırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projenin liderliğini yürüten Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Bölüm Başkanı Dr. Gülay Beşirli, Antalya’da gerçekleştirilen 6. Bitki Islah Proje Yarışması’nda bu çalışmayla birincilik ödülü aldıklarını söyledi. Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi’nin 2018 yılında başladığını ifade eden Beşirli, 4 yıldan bu yana soğan, havuç, brokoli, kırmızılahana ve marul türlerinde ülkemizin ihtiyacı olan çeşitlerin geliştirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Çeşit adaylar geliştirildi

Havuçta bin, brokolide 75, marulda 4, soğanda 25 ve kırmızılahanada da 4 çeşit adayın ortaya çıkarıldığı projede 45 araştırmacının görev aldığını kaydeden Beşirli, projenin ikinci diliminin yürütülmesinin önem arz ettiğine de dikkati çekti. Çalışma çerçevesinde kışlık sebze tohumluk ihtiyacının kısa vadede yüzde 30, yakın vadede ise yüzde 50’sini karşılamayı hedeflediklerini anlatan Beşirli, şöyle konuştu:

“Gelecekte hedefimiz ülkemizin kışlık sebze tohumluk ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Ülkemizde yapılan özellikle yazlık sebze ıslahı projesi ile ülkemizin bu ihtiyacı yerli tohumlarla yerli sermaye ve çeşitlerle yüzde 80 oranında karşılanır durumda. Kışlık sebzede dışa bağımlılığımız devam ediyor. Bu projenin ana amacı ülkemizi kışlık sebze ıslahı ile tohumluk ihtiyacını karşılayarak bu bağımlılıktan yerel üretimle çevirmektir. Çeşit adaylarımızın çalışmaları hem biyokimyasal analizleri hem verim denemeleri tamamlanmış olup hastalık ve iklim değişikliğine yönelik tuz, kuraklık test çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.”