Kışlık yakacak derdine düşen kadının talihsiz anı: Diskten fırlayan tahta parçası yüzünden yaraladı

Tekirdağ Çorlu'da kışlık yakacak hazırlayan kadının, sunta kesme diskinden fırlayan tahta parçası yüzüne çarpıp yaralanmasına neden oldu.

Kışlık yakacak derdine düşen kadının talihsiz anı: Diskten fırlayan tahta parçası yüzünden yaraladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da kışlık yakacak hazırlayan kadının, sunta kesme diskinden fırlayan tahta parçası yüzüne çarpıp yaralanmasına neden oldu.

Olay, Hıdırağa Mahallesi ‘Kore mahallesi’ diye de bilinen Kalealtı Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 50 yaşındaki C.Ç. isimli kadın, evinin bahçesinde kışlık yakacak hazırlamak için çalışmaya başladı. Kadının parçalamak istediği tahta, ahşap sunta kesme diskinden fırlayarak yüzüne isabet etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yaralanan C.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.