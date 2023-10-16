Kitap Fuarı'na resital ile veda

Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde ünlü besteci Yücel Arzen, konser vererek kulaklardaki pası sildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı, Akçakoca Konferans Salonu’nda düzenlenen oturumla söyleşi bölümüne kapılarını kapattı. "Şehirlerin Şarkıları" konulu oturumda besteci Yücel Arzen konser verdi. Performansına Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü ile başlayan Arzen, "Bu şarkıyı bugün Filistinliler için söylüyorum" dedi. Yoğun katılımın olduğu konserde şarkı sözlerine eşlik ederken alkışlarla tempo tutuldu. Programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu da takip etti.

Sakarya Türküsü’nün çok katmanlı olduğunu söyleyen Arzen, "Kendisine Kur’an-ı Kerim’i referans olarak alan Sakarya Türküsü çok katmanlıdır. Ama tek anlamlılığa mahkûm kılıyorlar. Oysa Sakarya Türküsü birçok duygunun ve fikrin çağrışımlarını içeriyor. Onu tek bir katmanda okuyamayız" diye konuştu.

Yine Kısakürek’in "Şarkımız Bizim" adlı şiirini seslendiren Arzen, "Madem orkestra ile gelmedim. Siz bana eşlik edin. Beraber orkestra olalım" diyerek katılımcıları kendisine eşlik etmeye devam etti.