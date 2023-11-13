Kitap Günleri, Sayar ve Yenişehirlioğlu ile final yaptı

Çayırova 4. Kitap Günlerinin son gününde Kemal Sayar ve Bahadır Yenişehirlioğlu okurlarıyla buluştu.

10 gün boyunca dolu dolu etkinlikler ve söyleşilerle kitapseverleri bir araya getiren Çayırova 4. Kitap Günleri’nin son gününde önemli iki yazar sevenleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen son gün söyleşilerinin ilkinde Yazar-Psikolog Kemal Sayar, Çayırovalı okurlarıyla verimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sayar, "Güzel bir söyleşi oldu. Ben keyif aldım, sorular ve ilgi güzeldi. İnsanlar gayet alakalı ve içten bir şekilde konuşmayı beklediler ve sonrasında güzel bir sohbet ve tanışma oldu. Buraya geldiğim ve bu kitap fuarında yer aldığım için kendimi mutlu hissediyorum" dedi.Çayırova 4. Kitap Günleri’nin son söyleşisini ise Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katılım gösterdi. Programda ilk olarak kürsüye çıkan Çiftçi, Çayırova Kitap Günleri’nin önemine dikkat çekti ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Çiftçi’nin ardından Çayırovalı sevenlerine hitap eden Yenişehirlioğlu, "Birbirinden değerli yazarlar geldi ve okurlarıyla buluştu. Çayırova Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Kitap Fuarlarını ne kadar çok yaparsanız, o kadar gelişiyor ve halkın ayağı o kadar kolay alışıyor. Her geçtiğimiz gün daha da geliştiğini görüyoruz. Son gün gördüğüm ilgiden memnunum. Çayırova’ya gelmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah ömrümüz olursa 5’incisine de geliriz" dedi. Yenişehirlioğlu’na söyleşisinin ardından günün anısına plaket takdimi yapıldı.