Kitap Kafe açılışında çekilişe katılan şanslı okurlar belirlendi

Bilecik Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda hazırlanan Kitap Kafe okuyucularına kapılarını açarken, şanslı okurlar belirlendi.

Bilecik’in kültür ve sanat hayatına renk katan Kitap Günleri’nden onlarca yazar Kitap Kafe’de okuyucularıyla buluşurken, özel çekilişler de yapıldı. Yazarların imzalı kitaplarını alarak çekilişe katılan okurlar için gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 4 bisiklet, 2 dünya klasik eserleri 2 öykü seti ve 2 adet 500 TL’lik hediye çekleri ile ödüllendirildi. Bilecik Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılan numaraların sahipleri, ödüllerini almak için biletleri ile birlikte 19 Haziran 2023 Pazartesi gününe kadar Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine başvurmaları gerektiği belirtildi.

"Açılış dolayısıyla kitap alan okurlarımız için çekiliş imkanı sunduk"

Çekiliş sonunda açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Bilecik’in kültür, sanat ve bilim hayatına renk katacak aktiviteler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bilecik Kitap Günleri çerçevesinde açılışa hazırladığımız kitap kafemiz vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Açılış dolayısıyla kitap alan okurlarımız için çekiliş imkanı sunduk. Çekilişler sonrasında şanslı 4 okuyucuya bisiklet, iki okuyucuya dünya klasikleri ve bir okuyucuya da 500 TL’lik hediye için çekiliş yaptık. Sosyal medyamızda duyurduğumuz şanslı isimlerden asil olanlar, ödüllerini almak için biletleri ile birlikte 19 Haziran 2023 Pazartesi gününe kadar Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine gelebilir’’ ifadelerini kullandı.