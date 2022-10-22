Kitap Kahve'nin ilki dolup taşınca ikincisi hizmete açıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde hizmete açılan ve her yaş grubu vatandaştan yoğun ilgi gören Kitap Kahve’nin ikincisinin de açılışı yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Çayırova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kitap Kahve, 7’den 70’e her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, projesinin ikincisinin de açılması hususunda talimat verdi. Çalışmaların hemen başlaması ve hızlıca tamamlanmasının ardından Akse Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alana, içerisinde 10 binden fazla kitabın ve ayrı ayrı pek çok bölümün yer aldığı bir Kitap Kahve inşa edildi. Kitap Kahve’nin açılışı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin açılış konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından açılışı yapılan Kitap Kahve’yi protokol üyeleri ve vatandaşlar gezme fırsatı buldu.

“Bizim ilçemizde okuma oranı oldukça yüksek”

Çok mutlu olduğunu ve bir hayalinin daha gerçekleşmiş olduğunu dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizde ikincisini hizmete açtığımız Kitap Kahve özellikle hem mahallemize hem de ilçemize büyük bir katkı sağlayacak. Çünkü bizim ilçemizde okuma oranı oldukça yüksek. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz derslerine çalışmak için, araştırma yapabilmek için ilim, irfan noktasında çalışma yapabilmeleri için bu alanı oluşturduk. Tabii ki öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onun öncülüğünde Türkiye genelinde Kitap Kahve hizmete sunuldu. Biz de burada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilçemizde ikincisini hizmete açtık. Tabii ki özellikle son yıllarına baktığımızda ülkemizde okuma ortalamalarındaki artış dünya ortalamasının daha üzerinde. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın Kitap Kahve projelerini önemsemesi ve Türkiye geneline yayması. Biz bu projemizi Kültür Bakanlığımızla beraber yaptık. Bütün inşai çalışmalarını, fiziki mekan oluşturmalarını Çayırova Belediyesi olarak biz sağladık. Hamdolsun rabbime. Dinimizin, rabbimizin ilk emri ‘Oku’ olduğu için, bizler bu çerçevede ilk hizmetlerimizi açıyoruz, halkımızla buluşturuyoruz. Ben Çayırovalı kardeşlerime, okuma sevdalısı bütün kardeşlerimize bu ortamların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Baktık ki burası yetmeyecek, ikincisini ilçemize kazandıralım dedik”

İlk Kitap Kahve ve kütüphane açıldıktan sonra çok ciddi oranda bir karşılık bulduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, “Gençlerimiz, çocuklarımız ilk Kitap Kahvemizi dolduruyorlar. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alan. Baktık ki burası yetmeyecek, ikincisini ilçemize kazandıralım dedik. İlçemizde Kitap Kahvelerimiz hakikaten çok güzel bir karşılık buldu. Ben vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz alan yaklaşık 5 bin metrekarelik, 5 dönümlük bir arazi üzerinde. İki ayrı binamız var. Toplam 700 metrekareden fazla kapalı alanımız var. Bulunduğumuz alanda hizmete açtığımız Kitap Kahvelerimizin içerisinde yaklaşık 10 bin tane, hatta daha fazla kitabımız var. Bireysel çalışma odalarımız var, toplu çalışma odalarımız var. Toplantı, seminer yapabileceğimiz odamız var. Bilgisayar odalarımız var. Dolayısıyla gençlerimize, çocuklarımıza, 7’den 70’e her bir kardeşimize ilim, irfan noktasında büyük katkı sunacak. Kitap Kahvelerimizde internet ücretsiz olacak. Sabah 08.00’dan gece 00.00’a kadar açık olacak. Sıcak, güzel bir ortam. Her türlü araştırmanın yapılabileceği bir çok kaynağın yer aldığı bir alan oldu” diye konuştu.

Çocuklar ise kendilerine böyle güzel bir imkanı sağladıkları için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.