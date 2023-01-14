Kitap okumak isteyenler için yazdığı son kitabını ücretsiz dağıtacak

Yazar Cemal Çandır, lansmanına hazırlandığı 4. kitabını okuma hayali olanlara destek olmak için ücretsiz dağıtacak. 64 yaşında ilk kitabını yazan Çandır, farklılığa imza atarak yazdığı romanı okuyucusu ile buluşturacak.

Çandır, dördüncü kitabının heyecanını yaşıyor. 8 Ocak tarihinde yapılan lansmanla birlikte dördüncü kitabını tanıtan Çandır, yazdığı 3 kitapta olduğu gibi bu kitabını da ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşturmayı hedefliyor. İlk kitabını 64 yaşında yazmaya başlayan ve 4 yılda 4 kitabını okurları ile buluşturan Çandır, ilk üç kitabında hayat tecrübelerini kaleme alarak okuyucularına aktarırken bu defa farklılığa imza atarak bir roman yazdı.

Dördüncü kitabı kaleme almaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Çandır, “Diğer üç kitabımda hayat tecrübelerimi kaleme almış ve okuyuculara aktarmıştım. Dördüncü kitabımda bir farklılık yaparak roman yazdım. Okuyuculara şimdiden güzel ve keyifli bir deneyim müjdesini veriyorum. Her kitabımda olduğu gibi bu kitabımı da okuyucularımla ücretsiz buluşturuyorum” dedi.