Kitap şöleni coşkuyla başladı

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının yer aldığı ‘Kitap Günleri’, kalabalık ve coşkulu bir törenle açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Günleri, kapılarını üçüncü kez Bursalılara açtı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere 10 gün boyunca adeta kültür şöleni yaşatacak olan Kitap Günleri, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına atfedildi. ‘Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle’ Türk dünyasından yazarlar da etkinlikte yer alıyor. Kitap Günleri’nin bu seneki ‘onur konukları’ ise Bursa’nın yaşayan değerlerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Güney Amerika edebiyatının önemli kalemlerinden Arjantinli Carlos Maria Dominguez oldu. 120’yi aşkın yayınevinin katıldığı ve 50’ye yakın söyleşinin yapılacağı etkinlikte, Atilla Dorsay, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Beyhan Budak, Bircan Yıldırım, İhsan Fazlıoğlu, İlber Ortaylı, Kemal Sayar, Mete Yarar, Mustafa Şen, Nurullah Genç, Sadettin Ökten, Saniye Bencik Kangal, Serdar Tuncer, Varol Yaşaroğlu, Yasin Pişgin ve Yusuf Kaplan gibi 200 civarında yazar ile şair, okurlarıyla buluşacak. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Matbaacılar Ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol ve kitapseverler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada 10 gün boyunca insanların susup kitapların konuşacağını söyledi. Bursalıların kitaplarla ve yazarlarla buluşup söyleşilere katılacağını belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunmuş olacaklarını ifade etti. Teknolojinin gelişmesine ve bilişim çağında olmamıza rağmen basılı kitapların her zaman değerli ve kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, okumak, hayal kurmak, fikir üretmek ve eser vermek için kitap okumanın şart olduğunu söyledi. Kitaplarla aramızın her zaman iyi olması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Aslında kitaplara ayıracak çok vaktimizin olduğuna inanıyorum. Kitap okumak isteyen için mekan ve zamanın önemi olduğunu düşünmüyorum. Bir iki sayfa koyunca bile ufkunuzun ve vizyonunuzun değiştiğini anlarsınız. Kitap her kapıyı açan önemli bir unsurdur. İnancımızın da ilk emrinin ‘oku’ olduğunu unutmamalıyız. Kitap Günleri’nin ilkini 2019 yılında yapmıştık. Bu sene de dolu dolu bir Kitap Günleri hazırladık. Onur konuklarımıza, tüm yazarlara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışıyor. Ancak bu ve benzeri organizasyonlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Gençlerimizin daha kaliteli ve özgüven içerisinde olmasını istiyoruz. Geleceğe vizyonel bakan gençlik istiyoruz. Bu yüzden Kitap Günleri’nin çok kıymetli olduğunu söylüyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, Müslümanların ve Türklerin kitabi bir medeniyet olduğunu, Batılıların karanlık çağ dediği Orta Çağ’ın aslında kendi medeniyetimiz için dünyanın aydınlatıldığı bir çağ olduğunu ifade etti. Son yüzyıldır kitaplardan uzak kaldığımızı da anlatan Mesten, bu ve benzeri programlarla geçmiş kodlarımızın insanlara yeniden yükleneceğini belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitap Günleri’nin onur konuğu Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Kitap Günleri’nin hayırlı olmasını diledi. İnsanların düşüncelerini 5000 senedir bir nesne üzerine yazmaya çalıştığını, kağıdın bulunmasıyla devasa kütüphanelerin oluşturulduğunu dile getirdi. Teknolojinin gelişmesiyle kitapların herkese daha kolay ulaştığını söyleyen Uludağ, “Kitap bilişime erişmenin vasıtasıdır. Bugün bilgi asrındayız. Sağlıklı bilgilere ulaşmak için çeşitli imkanlar var. Bunların başında kitaplar geliyor. Bu yüzden hazırlanan Kitap Günleri’ni değerli buluyorum. Emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kitap Günleri’nin bir diğer onur konuğu Carlos Maria Dominguez, çok uzaklardan kendisini Bursa Kitap Günleri’ne davet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kitapların içerisinde seslerin kilitlendiği bir hazine olduğunu ve okuyanı alıp özgürleştirdiğini anlatan Dominguez, kitabın icadıyla kelimelerin en azimli ve en etkili aktarımının sağlandığını ifade etti. Alınan kitapların içerisindeki bilgilerle beraber evimize misafir ettiğimizi ve kütüphanemizde ağırladığımızı belirten Dominguez, kitabın ve kitapçılığın dijital dünyaya ayak uydurmak için mücadele ettiğini aktardı.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dinamiklerini harekete geçirerek hazırladığı programın tüm şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından Kitap Günleri’nin ‘onur konukları’ olan Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Carlos Maria Dominguez’e günün anısına plaket takdim edildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezerek gençlerle sohbet edip kitapları inceledi.