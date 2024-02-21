Kitap ve oyuncak kampanyası büyüyor

Bursa’daki yerel market zincirinin 50 mağazasında oluşturulan kumbaralarda biriken kitap ve oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara dokunmaya devam ediyor.

Önemli sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşının yanında olan Özhan Market, uzun süredir, müşterilerin ve market çalışanlarının bağışları ile az kullanılmış veya yeni durumdaki kitap ve oyuncakları mağazalarda oluşturulan kumbaralarda topluyor. Paylaşmanın önemine inanan Özhan çalışanlarından oluşan gönüllüler topluluğu üyelerinin öncülüğünde biriktirilen bu anlamlı ürünler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Bu çerçevede 50 mağazasında toplanan oyuncak, kitap ve mavi kapaklar Gönüller Hareketi Derneği’ne teslim edilmek üzere özenle hazırlandı. Mağazalardan toplanan ürünler paketlenerek, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Çocuklara görmeden dokunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte el ele vererek bu önemli projeyi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Projeye destek sağlayan duyarlı müşterilerimize ve çalışanlarımıza, umut dağıttıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.