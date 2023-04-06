Kitaphane'de kutsal emanetler konuşuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Kitaphane Kültür Söyleşilerinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’dan İstanbul’a getirilen sonraki dönemlerde de sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen ‘Kutsal Emanetler’ 500 yıldır korunduğu ve sergilendiği Topkapı Sarayı’ndaki Has Oda’da Ramazan ayında daha çok ziyaretçi çekiyor” dedi.

Başiskele Belediyesi’nin “Kitaphane Kültür Söyleşileri” programları çerçevesinde tarih ve edebiyat alanında uzman şahsiyetler, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kitaphane’de gerçekleştirilen programa dün akşam Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın “Kutsal Emanetler” konulu söyleşisi ile katıldı. Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Küçükaşçı, İslam dini için çok değerli olan ve Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen Kutsal Emanetler’in tarihi serüvenini ve önemini anlattı.

“Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a getirdi”

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed başta olmak üzere birçok peygamberin ve sahabenin eşyalarının yer aldığı kutsal emanetler üzerine önemli bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Bir kısmı ilk defa Yavuz Sultan Selim’in Mısır üzerine yaptığı seferden sonra İstanbul’a getirilen kutsal emanetlerin, bir bölümü de daha sonra Fahreddin Paşa tarafından İstanbul’a getirtildi. İngilizler’e karşı Mekke ve Medine’yi kahramanca savunan ve bu emanetleri yabancıların eline geçmemesi için akıllıca bir hamleyle İstanbul’a gönderen Fahreddin Paşa kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı’nda güvende olmasını sağladı” diye konuştu.

“500 yıldır korunuyor”

Kutsal emanetlerin 500 yıldır korunduğuna değinen Küçükaşçı, “Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’dan İstanbul’a getirilen sonraki dönemlerde de sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen ‘Kutsal Emanetler’ 500 yıldır korunduğu ve sergilendiği Topkapı Sarayı’ndaki Has Oda’da Ramazan ayında daha çok ziyaretçi çekiyor. Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak izi, mektupları, oku ve kılıcı, su içtiği kabı, Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi, Hz. Fatma’ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandık gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanet, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi’nde sergileniyor” dedi.

Program sonunda Prof. Küçükaşçı’ya Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü adına Türk Bayrağı motifli bir plaket takdim edildi.