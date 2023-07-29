Kitaplar gönüllülerin sesiyle hayat bulacak

Esenyurt Belediyesi’nin görme engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği Engelsiz Kütüphane’deki kitapları gönüllüler seslendirecek. Binlerce kitabın yer aldığı kütüphanede, birçok farklı dilde seslendirme yapılacak.

Esenyurt Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı, Türkiye’nin belediye imkanlarıyla yapılan en yüksek kapasiteli halk kütüphanesi, görme engelliler içinde birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor. Bağlarçeşme Mahallesi’nde yer alan 22 bin kitap kapasiteli Esenyurt Belediyesi Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi içerisinde görme engelliler içinde sesli kitap kaydı imkanı bulunuyor. Gönüllülerin de görme engelliler için kitapları seslendireceği bu alanda, birçok dilde sesli eser arşivi oluşturulacak. Kitaplara sesleriyle hayat verecek olan gönüllülere seslendirme öncesi uzman hocalar tarafından diksiyon eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından seslendirilen kitaplar, görme engelli bireylerin erişimine açılacak.

Gönüllüler görme engelliler için seslendirecek

Herkesin dilediği bilgiye ulaşabileceği şekilde düzenlenen kütüphanede, görme engelli vatandaşlar için ayrılan alanda seslendirme yapacak ilk grupla çalışmalara başlayan İrem Aktaş, “Burada görme engelli vatandaşlarımız için sesli kütüphane oluşturacağız. Asıl hedefimiz çok yeni ve kitap çeşidi bakımından zengin bir kütüphane oluşturmak. Ben de onlar için Fransızca kitapları seslendireceğim. Buraya herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte engelsiz kütüphanemizi daha da büyüteceğimize inanıyoruz” dedi.

Başvurular online olarak alınacak

Sesli kitap projesinde gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, https://docs.google.com/forms/d/1PNg7ln3UB5iLCBtUel0_BsfwvP3kIY-AOnTlgiAi0_8/edit linkindeki formu doldurarak, bu anlamlı projeye destek verebilecek.