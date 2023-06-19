Kitapların arasında kalmış hatıralar bu bavulda saklanıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahaf Şerafettin Ergül kitapların arasından çıkan hatıraları, "unutulanlar" ismini verdiği bavulda özenle saklıyor. Unutulanlar bavulunda ödevlerden diplomaya, kartpostallardan mektuba kadar birçok hatıra bulunuyor.

İzmit’te sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Binlerce kitabı bulunan Ergül, hayatını adeta unutulmaya yüz tutmuş eserlerin arasında geçiriyor. Ergül, yaklaşık 40 senedir kitapları arasından çıkanları da "unutulanlar" ismini verdiği bavulda biriktiriyor. Unutulanlar bavulunda diplomadan mektuba, ödevlerden mezuniyet fotoğraflarına ve kartpostallara kadar çok sayıda hatıra bulunuyor.

Bavulu ilk kez açtığını ifade eden Ergül, "Ciddi bir anlam ifade ediyor. İnşallah bundan sonra bu sergileri sizden sonra da birilerine göstermek istiyorum. Onlarda bu unutulanların neler olabileceğini görür ve bilirler. Elimde 35 yıl önce Turgut Özal’a yazılmış bir mektup vardı. Onu da gerekli sahibine, Ahmet Özal’a ulaştırdım. İnşallah bundan sonra da bu unutulanlar sergisini devam ettireceğim" dedi.

Bavulun içindeki hatıraları özenle saklayan Ergül, "Unutulanlar bavulunun içerisinde şu anda bulamayacağımız, sahibinin belki de yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz bir Deniz Sınıfı Okulu Diploması var. 1953’de diplomayı almış. Bu da bir ansiklopedinin arasından çıkmış. Bunun yanı sıra Teşekkür Belgesi var. Bu 1998 yılında alınmış bir belge" dedi.

Hatıralar arasında yıllar önce İtalya’dan gönderilen kartpostal olduğunu da ifade eden Şerafettin Ergül, "Uzun zamandır kartpostal yazmayı bile unuttuk. Hatıralarımızda kalan İtalyan kartpostalı da var" diye konuştu. Ergül, daha sonra kartpostalın arkasındaki notu da okudu. Notta, "Kardeşim Hüseyin, selam eder gözlerinden öperim. 1973 tarihli notunu aldım, çok memnun oldum. Geminin seferi Yeni Zelanda yani tam gemici memleketi. Benim için değişiklik olacak. Biraz da merak etmiştim yeni Zelanda’yı. Cenova yine aynı Cenova. Spagettinin fiyatı yükselmiş. Gemiye yine Americano geldi" satırları yer aldı.