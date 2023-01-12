Kıvırcık Ali vefatının 12'nci yılında Kartal'da anıldı

Türk Halk Müziği’nin unutulmayan ismi Kıvırcık Ali, vefatının 12’nci yılında Kartal Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı. Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirilirken vatandaşlar düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz) için Kartal Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sanatçı dostlarının katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Anma programında sanatçı dostları; Ali Altay, Ayhan Yağız, Ecem Özütemiz, Eda Alakuş, Eda Doğanay, Eren Aydın, Eren Özütemiz, Demali Çelik, Grup Turnalar, Güler Duman, Gülcihan Koç, Gülten Benli, Hüseyin Uğurlu, İbrahim Dizlek, İntizar, İsmail Altunsaray, Latif Doğan, Nurettin Rençber, Onur Türe, Özcan Türe, Serpil Efe, Sevda Gül, Şükür Cömert, Taylan Özgür Ölmez, Türkü ve Yaşar Gümüş sahne aldı. Sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın üstlendiği anma programında Şef Mustafa Sorgun eşliğinde Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kıvırcık Ali’nin hayatından kesitler verilirken sanatçı dostları ise Kıvırcık Ali ile olan anılarını anlattı.

“Çok kalabalık, bu kadar beklemiyordum”

Programa katılan vatandaşlardan Hacer Küpeli, “Kıvırcık Ali’yi anmak için geldik. Kıvırcık Ali’yi çok seviyorum. Çok kalabalık bu kadar beklemiyordum. Kıvırcık Ali muhteşem bir insandı. O kalbimizde yaşıyor “ dedi.

“Kıvırcık Ali’yi çok seviyoruz, kalbimizde yaşıyor”

Vatandaşlardan Fikret Sarıesma ise “ Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kıvırcık Ali’yi çok seviyoruz. Kalbimizde yaşıyor. Ben misafir olarak Yalova’dan geldim. Kıvırcık Ali için programın bu kadar kalabalık olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz“ ifadelerini kullandı.